Il disastro della Marmolada, si aggrava il bilancio delle vittime e c'è il rischio di nuovi crolli (Di lunedì 4 luglio 2022) L'assoluta necessità di trovare gli escursionisti dispersi dopo il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada, il maltempo che ora rende le ricerche più... Leggi su europa.today (Di lunedì 4 luglio 2022) L'assoluta necessità di trovare gli escursionisti dispersi dopo il crollo del ghiacciaio sulla, il maltempo che ora rende le ricerche più...

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada 'Chiediamo alle persone di non avvicinarsi alla zona del disastro, perché, al di là della pericolosità d… - dyhyh5v6vz : RT @itsmeback_: Le persone decedute nel disastro avvenuto sulla Marmolada non sono vittime di un 'guasto della terra', si sapeva che le tem… - xiana44698880 : RT @itsmeback_: Le persone decedute nel disastro avvenuto sulla Marmolada non sono vittime di un 'guasto della terra', si sapeva che le tem… - Italy_Alive : ...che i deceduti nel disastro della #Marmolada fossero tutti tridosati, è già stato detto? - fanpage : Il disastro della #Marmolada non è che l’ultima prova di un’emergenza che abbiamo da anni sotto ai nostri occhi: qu… -