Calcio: Gabriel Jesus via dal Manchester City, va all'Arsenal (Di lunedì 4 luglio 2022) L'attaccante della nazionale brasiliana e del Manchester City Gabriel Jesus è passato all'Arsenal dopo cinque anni e mezzo con la maglia dei Citizens, hanno annunciato i due club. Gabriel Jesus, 25 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) L'attaccante della nazionale brasiliana e delè passato all'dopo cinque anni e mezzo con la maglia dei Citizens, hanno annunciato i due club., 25 ...

Pubblicità

glooit : Calcio: Gabriel Jesus via dal Manchester City, va all'Arsenal leggi su Gloo - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Gabriel Jesus è il nuovo numero 9 dell'Arsenal. Arriva a titolo definitivo dal City - whtylly : RT @Gazzetta_it: #Juve, Gabriel è la prima scelta per il dopo De Ligt: costa 40 milioni - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Juve, Gabriel è la prima scelta per il dopo De Ligt: costa 40 milioni - _samueld_ : RT @sportli26181512: Juve, Gabriel è la prima scelta per il dopo De Ligt: costa 40 milioni: Juve, Gabriel è la prima scelta per il dopo De… -