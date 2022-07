Beautiful | trama 5 luglio 2022 | Zoe elogia Quinn

(Di lunedì 4 luglio 2022) Zoe Buckingham commetterà un grosso errore di valutazione ae le conseguenze, come rivela ladi martedì 5, saranno devastanti. La ragazza, prossima alle nozze con Carter, si è invaghita di Zende e ha provato a sedurlo, ma l'avvocato ha scoperto tutto e l'ha lasciata, profondamente deluso per il suo atteggiamento scorretto e sleale. Zoe, però, alla luce anche della relazione che la sorella Paris ha intrapreso proprio con Zende, si è resa conto di aver sbagliato tutto e ha provato a recuperare terreno con Carter. La ragazza si è detta pentita e intenzionata a riconquistare il legale, ma lui non le ha dato speranze e le ha detto chiaramente che la loro relazione è ormai finita. In sua difesa si è schieratache ha raccolto lo sfogo dell'amica e ha deciso di intercedere ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #oggi, #4luglio - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Beautiful: trama settimanale dal 4 al 10 luglio 2022 *KlausMary* #beautiful #boldandbeautiful #soap - ReignOfTheSerie : Beautiful: trama settimanale dal 4 al 10 luglio 2022 *KlausMary* #beautiful #boldandbeautiful #soap - ChristiVir22 : Kinnporsche dovrebbe essere tipo beautiful nella durata delle stagioni ma non nella follia della trama ovviamente #KinnPorscheEP13 - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #3luglio -

Dopo la conclusione di Brave and, con il finale andato in onda il 30 giugno, da lunedì 4 ... Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla pluripremiata soap turca, dallaalle puntate fino ...Qui lacompleta di. Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali didal 4 al 10 luglio 2022 . Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 luglio 2022 Nella puntata ...Da lunedì 4 luglio la serie tv andrà in onda tutti i giorni alle 15:45, sostituendo Brave and Beautiful: dalla trama al cast, tutto quello che c'è da sapere ...Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succede ...