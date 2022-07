Sinner | supereroe a sorpresa dell' erba di Wimbledon 

(Di domenica 3 luglio 2022) AGI - La storia dà torto e dà ragione, sicuro. Ma ci sonoe occasioni in cui quella stessa Storia con la “S” maiuscola si diverte a disegnare il futuro. Quella di ieri a Wimbledon è stata una di quelle rare e imperdibili occasioni. Prima ha assunto i volti di Roger Federer e di una ventina di vincitrici e vincitori dei Championships che si sono radunati sul Centrale per festeggiare i cento annio stadio tennistico più famoso al mondo; e dopo ha fatto in modo che, su quello stesso campo, si affrontassero negli ottavi i due che daranno vita alla prossima rivalità regina del tennis: Jannike Carlos Alcaraz. Emettendo una prima sentenza: la distanza fra i due, che fino a qualche mese fa appariva netta a favoreo spagnolo, si è annullata. Ha vinto Jannik, stavolta (6-1 6-4 6-7 6-3): ma la corsa cui i ...

Quasi come Berrettini, fermato dal Covid e al qualesi è sostituito alla grande come dispensatore di emozioni a Wimbledon. Contro Alcaraz il suo impatto sulla pallina è avvenuto per almeno due ...Com'è possibile, si sono chiesti in molti, che il minuto barone rosso sia riuscito a disinnescare perfino l'atomico servizio di John Isner: gli ha letto nel pensiero A fornire una ...Sinner come i supereroi: ecco su cosa ha intenzione di puntare per disinnescare anche l'iberico Carlos Alcaraz.anni e 328 giorni, Sinner è l'italiano più giovane negli ottavi di Wimbledon nell'era Open. 'Jannik ha un tennis incredibile, sta giocando molto bene sull'erba - ha detto lo spagnolo dopo il successo ...