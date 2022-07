Sicilia, turista bergamasco muore in una scarpata sull’isola di Marettimo (Di domenica 3 luglio 2022) Trapani L’uomo, 57 anni, risultava disperso da venerdì quando era uscito per un’escursione a Cala Bianca. Trovato nella mattinata di domenica 3 luglio dalle squadre di soccorso e trasportato all’ospedale di Trapani, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 luglio 2022) Trapani L’uomo, 57 anni, risultava disperso da venerdì quando era uscito per un’escursione a Cala Bianca. Trovato nella mattinata di domenica 3 luglio dalle squadre di soccorso e trasportato all’ospedale di Trapani, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

