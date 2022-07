Riscatto laurea | per me la proposta Tridico non raggiunge lo scopo | meglio guardare all’Europa

(Di domenica 3 luglio 2022) di Mario Pomini* Le statistiche scolastiche sono abbastanza deludenti per l’Italia. Uno dei valori più critici, e da molti decenni, è la bassa percentuale di persone che hanno acquisito un’istruzione di livello universitario. I dati di Education at Glance del 2021 ci dicono che in Itala solo il 20% dei 25-64enni possiede un’istruzione di livello universitario, la metà della media Ocse che è del 39%. Le cose vanno un po’per le giovani generazioni. La quota di 25-34enni con un titolo di studio di questo tipo ha raggiunto il 28,8%. Tuttavia restiamo in fondo alla classifica, ben al di sotto della media Ocse che è del 47,8%, oltre che lontanissimi dal 61% del Giappone. C’è da osservare però, a nostra discolpa, che le statistiche Ocse non considerano solo iti ma tutta l’attività formativa terziaria che, come è noto, in Italia è poco ...

