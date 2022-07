Pd: Franceschini, 'è ora che Speranza e Bersani tornino' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "E' ora che Speranza e Bersani tornino nel Pd, serve un percorso di ricomposizione, l'allargamento passa anche attraverso un perscorso di ricomposizione". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "E' ora chenel Pd, serve un percorso di ricomposizione, l'allargamento passa anche attraverso un perscorso di ricomposizione". Lo ha detto il ministro Dario, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona.

