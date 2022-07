Passa con il rosso sulla Colombo, travolge un’auto e fugge: ‘Cerchiamo testimoni’ (Di domenica 3 luglio 2022) Sta cercando testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente per fare chiarezza e ritracciare il conducente di una vettura che, dopo la carambola, ha pensato bene di fuggire. E di lasciare sua figlia lì, senza prestare alcun tipo di soccorso. A lanciare un appello sui social è la mamma di uno dei ragazzi rimasti coinvolti, uno di quelli che nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:00/1:15, sulla via Cristoforo Colombo ha dovuto fare i conti con il ‘pirata’ della strada. La dinamica dell’incidente sulla Colombo Come racconta la mamma, sua figlia e il ragazzo si trovavano sulla Colombo quando, all’improvviso, sono stati travolti molto probabilmente da una Smart For Two (modello nuovo), che sarebbe Passata con il rosso dalla corsia centrale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Sta cercando testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente per fare chiarezza e ritracciare il conducente di una vettura che, dopo la carambola, ha pensato bene di fuggire. E di lasciare sua figlia lì, senza prestare alcun tipo di soccorso. A lanciare un appello sui social è la mamma di uno dei ragazzi rimasti coinvolti, uno di quelli che nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:00/1:15,via Cristoforoha dovuto fare i conti con il ‘pirata’ della strada. La dinamica dell’incidenteCome racconta la mamma, sua figlia e il ragazzo si trovavanoquando, all’improvviso, sono stati travolti molto probabilmente da una Smart For Two (modello nuovo), che sarebbeta con ildalla corsia centrale. ...

