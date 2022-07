Omicron, l'annuncio di Speranza: quarta dose per tutti. Ecco quando si parte (Di domenica 3 luglio 2022) "Stiamo preparando una campagna di vaccinazione larga con il vaccino adattato ad Omicron per l'autunno. Le fasce d'età verranno decise a luglio". Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "Stiamo preparando una campagna di vaccinazione larga con il vaccino adattato adper l'autunno. Le fasce d'età verranno decise a luglio". Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto ...

