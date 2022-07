Marmolada | muro di ghiaccio crolla su un gruppo di escursionisti

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 luglio 2022) Un costone dito sullacolpendo undi. Ci sarebbero diversi feriti, almeno sette. La tragedia si è consumata il giorno dopo che sul ghiacciaio si è registrata la temperatura più alta in vetta: 10 gradi. Il distacco del seracco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca. Le temperature in alta montagna e sulle Alpi in particolare sono molto alte. Fuori dalla media. Il punto in cui si staccato ildiè in sostanza una tappa dell’itinerario di salita lungo la via normale per raggiungere la vetta della. Si sono alzati in volo elicotteri del soccorso alpino e del 118. Ci sono persone coinvolte, undi 15 ...