Libia in fiamme. Ma a Roma non se ne accorgono (Di domenica 3 luglio 2022) Soprattutto - continua Pagni - perché ad essere presi di mira sono gli impianti delle compagnie locali, a partire dalla Noc..." La torta petrolifera Globalist ne ha scritto a più riprese. Da anni. ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) Soprattutto - continua Pagni - perché ad essere presi di mira sono gli impianti delle compagnie locali, a partire dalla Noc..." La torta petrolifera Globalist ne ha scritto a più riprese. Da anni. ...

Pubblicità

PaolaTacconi : RT @Lantidiplomatic: ?? DEGENERA LA SITUAZIONE IN LIBIA In fiamme il Parlamento libico - chiamatemibobo : RT @globalistIT: - globalistIT : - Ultron65 : RT @Lantidiplomatic: ?? DEGENERA LA SITUAZIONE IN LIBIA In fiamme il Parlamento libico - capand69 : RT @Lantidiplomatic: ?? DEGENERA LA SITUAZIONE IN LIBIA In fiamme il Parlamento libico -