F1, Max Verstappen: "Con la vettura danneggiata è stata una sofferenza! Almeno non ho perso troppo in classifica…"

Max Verstappen guarda al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, il campione del mondo in carica ha concluso al settimo posto una gara che, fino a pochi giri dal termine, rischiava di diventare davvero negativa per lui, con l'olandese al limite della zona punta e Charles Leclerc al comando. La Safety Car conclusiva ha distrutto la gara del monegasco, mentre il portacolori del team Red Bull ha potuto difendere un settimo posto prezioso. Tutto, però, è girato nel momento in cui la sua RB18 si è danneggiata, mentre provava la fuga al comando: "Non è stata una foratura – spiega ai microfoni di Sky Sport – Ho colpito un detrito e ho subito fatto fatica a controllare la mia vettura. Dopo qualche ...

