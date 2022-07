Dal Cile – Doppio colpo Flamengo | dopo Vidal avanti tutta per Sanchez

Leggi su intermagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Ilsi prendeNotizie sul calciomercato dell’Inter arrivano daldove l’edizione locale di Goal.com parla del calciomercato nerazzurro e in particolare per quanto riguarda quello in uscita. Secondo il portale, infatti, i brasiliani delsarebbero ad un passo da Arturononostante negli ultimi giorni si sia fatto contro l’interesse del Boca Juniors. Oltre al centrocampista nel mirino del club brasiliano ci sarebbe anche l’altrono nerazzurro: Alexis. L’interesse per l’attaccante è delle ultime ore, ma non è escluso che già nei prossimi giorni ci sia un’accelerata. Il club brasiliano punta sul centrocampista per convincere l’attaccante ad accettare l’offerta. L'articolo proviene da ...