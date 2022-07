CM.com – Juve-Roma, la trattativa per Zaniolo entra nel vivo: richiesta, formula e tempi | Primapagina (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Paul Pogba, Angel Di Maria, magari Andrea Cambiaso. E poi? E poi la Juve non può fermarsi di certo qui, manca troppo in ogni reparto, mentre imperversa il tormentone Matthijs de Ligt che condizionerà le scelte finali non solo in difesa. Nel frattempo è pronta a entrare nel vivo la trattativa per Nicolò Zaniolo, sempre che non si possa già definire nel vivo da un po’. Con la Juve che proprio grazie al colpo Di Maria, almeno su questo fronte, può giocare la carta della pazienza, sapendo di poter aspettare anche agosto inoltrato se necessario. Carta pazienza che diventa particolarmente forte quando dall’altra parte, invece, a questo punto vige la fretta. Già, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Paul Pogba, Angel Di Maria, magari Andrea Cambiaso. E poi? E poi lanon può fermarsi di certo qui, manca troppo in ogni reparto, mentre imperversa il tormentone Matthijs de Ligt che condizionerà le scelte finali non solo in difesa. Nel frattempo è pronta are nellaper Nicolò, sempre che non si possa già definire nelda un po’. Con lache proprio grazie al colpo Di Maria, almeno su questo fronte, può giocare la carta della pazienza, sapendo di poter aspettare anche agosto inoltrato se necessario. Carta pazienza che diventa particolarmente forte quando dall’altra parte, invece, a questo punto vige la fretta. Già, ...

