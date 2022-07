Viaggiare a piedi, una passione tutta al femminile (Di sabato 2 luglio 2022) Viaggiare a piedi, come iniziare? Su quali cammini cimentarsi quest’estate? Camminare è sempre più una passione in rosa. Ecco qualche utile consiglio per chi vuole dedicarsi al turismo slow. I mesi che vanno da giugno a settembre sono sicuramente quelli più adatti per dedicarsi a Viaggiare, una passione che coinvolge sempre più persone, soprattutto le ‘quote rosa’. Sono infatti sempre di più le donne che decidono di intraprendere un viaggio da sole e per i motivi più disparati. C’è chi racconta di aver iniziato con un semplice viaggio poi trasformatosi in un‘abitudine e che ha deciso di condividere con altre persone creando una community virtuale sul web, raccontando la propria esperienza. Viaggiare sta diventando quindi sempre di più una pratica tutta al ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 2 luglio 2022), come iniziare? Su quali cammini cimentarsi quest’estate? Camminare è sempre più unain rosa. Ecco qualche utile consiglio per chi vuole dedicarsi al turismo slow. I mesi che vanno da giugno a settembre sono sicuramente quelli più adatti per dedicarsi a, unache coinvolge sempre più persone, soprattutto le ‘quote rosa’. Sono infatti sempre di più le donne che decidono di intraprendere un viaggio da sole e per i motivi più disparati. C’è chi racconta di aver iniziato con un semplice viaggio poi trasformatosi in un‘abitudine e che ha deciso di condividere con altre persone creando una community virtuale sul web, raccontando la propria esperienza.sta diventando quindi sempre di più una praticaal ...

