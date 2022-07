Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente vicino Potenza (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Un ragazzo di 28 anni è morto e altri due giovani sono rimati feriti in un incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla strada provinciale che collega Potenza ad Avigliano. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto e una Fiat Panda. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Potenza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Undi 28e altri due giovani sono rimati feriti in unavvenuto nella tarda serata di venerdì sulla strada provinciale che collegaad Avigliano. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto e una Fiat Panda. I feriti sono stati trasportati in ospedale a. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

