Stretta sul reddito di cittadinanza, ora è più facile perderlo: cosa cambia (Di sabato 2 luglio 2022) Arriva la Stretta sul reddito di cittadinanza. Se il percettore rifiuta un’offerta congrua da un datore di lavoro privato rientra nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. Lo prevede un emendamento presentato dal centrodestra al dl aiuti approvato dalle commissioni della Camera con il voto contrario del M5s. reddito di cittadinanza: arriva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 luglio 2022) Arriva lasuldi. Se il percettore rifiuta un’offerta congrua da un datore di lavoro privato rientra nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. Lo prevede un emendamento presentato dal centrodestra al dl aiuti approvato dalle commissioni della Camera con il voto contrario del M5s.di: arriva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

