Sonego si arrende in tre set a Nadal sull' erba di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzo Sonego al terzo turno dei Championships di Wimbledon. Il 27enne tennista torinese, n. 54 del ranking mondiale e 27esima testa di serie del torneo, si è arreso allo spagnolo Rafael Nadal, n.4 al mondo e secondo nel seeding, con il punteggio di 6-1 6-2 6-4, maturato in un'ora e 58 minuti di gioco. Il 36enne mancino maiorchino, capace di vincere 22 titoli dello Slam e due edizioni del torneo (2008 e 2010), sfiderà negli ottavi l'olandese Botic van de Zandschulp.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

