Preghiera del mattino del 2 Luglio 2022: “Concedimi di essere parte di Te” (Di sabato 2 luglio 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 2 luglio 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

oss_romano : #1luglio 'Per gli anziani': è l’intenzione per il mese di luglio affidata da #PapaFrancesco alla Rete mondiale di p… - VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - DiocesiPalestri : ?? Nuovo Podcast! 'Vangelo del 2 Luglio 2022, a cura di Padre Silvano Porta' su @Spreaker #avvento #bibbia #commento… - GesAU_it : ¦:-••|| Luglio MESE DEL P. SANGUE DI GESÙ: “chiedo a tutti di recitare questa speciale Crociata di Preghiera... -