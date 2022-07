Nadal chiama Sonego a rete: polemica durante il terzo set (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA - La sfida tra Lorenzo Sonego e Rafa Nadal al terzo turno di Wimbledon è finita con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Sta facendo molto discutere, però, un episodio avvenuto nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA - La sfida tra Lorenzoe Rafaalturno di Wimbledon è finita con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Sta facendo molto discutere, però, un episodio avvenuto nel ...

Pubblicità

AlexBillyBisi : Sogno #Kyrgios che chiama a rete #Nadal per dirgli di fare meno rumore quando fa una di queste esultanze..… - conniemood : @tennisti_brutti Nel prossimo match auspico l'avversario di nadal che lo chiama a rete per dirgli che ci mette troppo tempo per battere - paki74 : RT @GCerqueti: Ciò che ha fatto Nadal contro Sonego è indegno del blasone e della caratura di un fuoriclasse come è lo spagnolo. Sonego lo… - kandic88 : RT @WeAreTennisITA: Nadal batte Sonego ma non fa una bella figura quando lo chiama a rete nel momento più delicato per lamentarsi del suo ‘… - pccpla : RT @GCerqueti: Ciò che ha fatto Nadal contro Sonego è indegno del blasone e della caratura di un fuoriclasse come è lo spagnolo. Sonego lo… -