Lunedì l'incontro decisivo tra Draghi e Conte (Di sabato 2 luglio 2022) - Secondo round del chiarimento a distanza quando il premier, di fronte alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe chiesto a Grillo di deferire Conte Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 luglio 2022) - Secondo round del chiarimento a distanza quando il premier, di fronte alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe chiesto a Grillo di deferire

Pubblicità

rosabarsotti : RT @ilmanifesto: Draghi-Conte, lunedì un incontro ad alto rischio | il manifesto - mariano_perini : RT @TOBIABEA: @Graziel31531209 Siccome non sa cosa fare, crea confusione per far vedere che esiste. Quanto pensate durerà lunedì l'incontro… - ilmanifesto : Draghi-Conte, lunedì un incontro ad alto rischio | il manifesto - MauroCapozza : RT @AngeloWielmi: @faleriad5 @MauroCapozza @PaolaMecali Il numero degli iscritti al M5S cresce ogni settimana dopo l'uscita di DiMaio. Se l… - AngeloWielmi : @faleriad5 @MauroCapozza @PaolaMecali Il numero degli iscritti al M5S cresce ogni settimana dopo l'uscita di DiMaio… -