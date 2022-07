Inter, con Lukaku lo scudetto di giugno: calciomercato, i promossi e i bocciati (Di sabato 2 luglio 2022) Non si direbbe perché l'estate svuotata di impegni dilata il tempo ma, complice il Mondiale invernale, la prossima stagione è dietro l'angolo. Mai come quest' anno chi si è mosso in anticipo sul mercato raccoglierà qualche punto in più. La regina finora è l'Inter: idee chiare da tempo e lavoro dei dirigenti di grande qualità. Sono già ufficiali Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana, lunedì toccherà a Bellanova. Cinque basterebbero e avanzerebbero ma si potrebbe arrivare a otto con Dybala, Bremer e Milenkovic (al netto delle uscite di Skriniar, Sanchez e un ulteriore attaccante) prima della metà di luglio. I GIORNI DEL CONDOR - Il Milan è l'altra faccia di Milano, non per colpa di Maldini e Massara, vittime dei rinnovi tardivi. È arrivato Origi, ma è andato perso il lavoro su Botman e Renato Sanches. L'eventuale ingresso di Ranadivé, proprietario dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Non si direbbe perché l'estate svuotata di impegni dilata il tempo ma, complice il Mondiale invernale, la prossima stagione è dietro l'angolo. Mai come quest' anno chi si è mosso in anticipo sul mercato raccoglierà qualche punto in più. La regina finora è l': idee chiare da tempo e lavoro dei dirigenti di grande qualità. Sono già ufficiali, Asllani, Mkhitaryan e Onana, lunedì toccherà a Bellanova. Cinque basterebbero e avanzerebbero ma si potrebbe arrivare a otto con Dybala, Bremer e Milenkovic (al netto delle uscite di Skriniar, Sanchez e un ulteriore attaccante) prima della metà di luglio. I GIORNI DEL CONDOR - Il Milan è l'altra faccia di Milano, non per colpa di Maldini e Massara, vittime dei rinnovi tardivi. È arrivato Origi, ma è andato perso il lavoro su Botman e Renato Sanches. L'eventuale ingresso di Ranadivé, proprietario dei ...

