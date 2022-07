I 3 migliori giocatori del Manchester City da firmare in FPL 2022 23

Leggi su justcalcio

(Di sabato 2 luglio 2022)-07-02 14:47:30 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Questa serie vedrà 101 esplora le trescelte per la tua squadra della FPL da tutti i 20 club della Premier League in vista della campagna/23. Assicurati di controllare il sito ogni giorno per ulteriori suggerimenti e aggiornamenti FPL durante la prossima stagione. L’articolo ci vedrà concentrarci sugli attuali campioni della Premier League, il. Data la forza dominante che ilè stata negli ultimi anni, fornisce sempre alcune solide scelte FPL. Tuttavia, Pep Guardiola è ben noto per la sua rotazione di– soprannominata “Pep roulette” nei circoli FPL – che spesso può rendere la ...