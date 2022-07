Forlì | operaio travolto dal muletto | Cristian muore a 50 anni

Pubblicità

repubblica : Forlì, travolto dalle merci: muore operaio di 53 anni - Carlino_Forli : Cristian Pasini morto: operaio travolto da un muletto a Forlì - 24emilia : Forlì, operaio di 50 anni travolto e ucciso da un muletto nel piazzale di un supermercato - serenel14278447 : Travolto da un muletto a Forlì, muore operaio - franconemarisa : Travolto da un muletto a Forlì, muore operaio - Cronaca - ANSA -

L'ennesima morte sul lavoro . Cristian Pasini , undi 50 anni, è morto travolto da un muletto mentre stava spostando alcune merci nel piazzale di un supermercato di. Leggi anche > Cosparso di benzina e dato alle fiamme: uomo aggredito ...Incidente mortale sul lavoro a. A perdere la vita undi 50 anni, Cristian Pasini. L'uomo, poco dopo le 6, era impegnato con un muletto a spostare merci nel piazzale di un supermercato in centro città. Per cause ancora ...