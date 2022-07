Everton | ufficiale l’arrivo di Tarkowski dal Burnley

(Di sabato 2 luglio 2022) L’vuole dimenticarsi la passata stagione e per farlo la dirigenza ha ufficializzato l’acquisto del difensore centrale Jamesdal. Il 29enne, reduce da una stagione molto positiva con la maglia dei londinesi, è il primo acquisto del nuovocapeggiato da Frank Lampard.: eccodalha lasciato il Turf Moor dopo sei lunghi anni, giocando 194 partite in Premier League e contribuendo a gran parte dei traguardi con i Clarets Nella prima intervista ai blue di Liverpool ha rivelato che ha scelto Toffees principalmente per essere allenato da Frank Lampard. “Sono entusiasta di essere un nuovo giocatore dell’. È un club grande. Non vedo l’ora che arrivino le prime ...

deatoffees : Ufficiale #tarkowski per #Everton.

Commenta per primo L'ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo di James Tarkowski . Il difensore inglese classe '92 arriva a parametro zero in seguito all'esperienza al Burnley . Ha firmato un contratto ...Altro rinforzo di mercato per Antonio Conte . Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo dall'di Richarlison . Gli Spurs hanno annunciato l'arrivo del brasiliano tramite un comunicato.: RICHARLISON E' UN NUOVO GIOCATORE DEL TOTTENHAM: IL COMUNICATO Di seguito la nota del ... Everton, UFFICIALE: arriva un difensore centrale | Mercato Altra cessione in atto per l'Inter di Zhang. Il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione di Stefano Sensi al Monza. Il centrocampista arriva dall'Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.Arrivato in Inghilterra nell'agosto del 2017 dal Fluminense, il nazionale verdeoro vanta 173 presenze e 48 gol in Premier League con le maglie di Watford ed Everton.