Draghi-Conte, De Masi: “Non ho tradito Grillo” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni…”. Raggiunto dall’Adnkronos, Domenico De Masi commenta per la prima volta il polverone sollevato dalla sua intervista al ‘Fatto quotidiano’, nella quale il sociologo ha parlato di presunte pressioni da parte del premier Mario Draghi nei confronti di Beppe Grillo per disarcionare Giuseppe Conte dalla guida del M5S: pressioni, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso Draghi, che Grillo avrebbe rivelato a De Masi in occasione del loro ultimo incontro a Roma. “Ci tengo a precisare – rimarca De Masi – che tutte queste cose Grillo le aveva già raccontate ai parlamentari, erano già di dominio pubblico. Non ho ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni…”. Raggiunto dall’Adnkronos, Domenico Decommenta per la prima volta il polverone sollevato dalla sua intervista al ‘Fatto quotidiano’, nella quale il sociologo ha parlato di presunte pressioni da parte del premier Marionei confronti di Beppeper disarcionare Giuseppedalla guida del M5S: pressioni, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso, cheavrebbe rivelato a Dein occasione del loro ultimo incontro a Roma. “Ci tengo a precisare – rimarca De– che tutte queste cosele aveva già raccontate ai parlamentari, erano già di dominio pubblico. Non ho ...

