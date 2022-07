Dall’Inghilterra | Ramadani spinge Koulibaly al Barcellona

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Kalidouè ancora in bilico, il giocatore senegalese ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma una cessione non si può escludere. De Laurentiis vuole il rinnovo di, ed è pronto anche ad uno sforzo economico, ma la società partenopea non potrà mai pareggiare le offerte di ingaggio che possono fare club comeo Chelsea. Proprio i media inglese fanno sapere che Fali, potentissimo agente di, sta facendo di tutto per far cambiare maglia al suo assisto. Per i media inglesiha propostoalper 20 milioni di euro, il problema è che Aurelio De Laurentiis chiede almeno 35 milioni di euro per cederlo. Sappiamo perfettamente che De Laurentiis quando si impunta è ...