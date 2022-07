Caldo, la siccità prosciuga i fontanili lombardi, Coldiretti: a rischio coltivazioni e biodiversità (Di sabato 2 luglio 2022) Non solo laghi e fiumi, in lombardia la siccità prosciuga anche i fontanili Lo rende noto la Coldiretti regionale nel sottolineare che l’abbassamento delle falde acquifere, provocato dalla mancanza di piogge e dalla scarsità idrica, sta mettendo in crisi la cosiddetta “fascia delle risorgive”. Si tratta – spiega la Coldiretti regionale – di una “striscia” che attraversa la pianura lombarda da ovest a est nel mezzo del territorio regionale, tra le province di Milano, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, dove si distribuiscono gli oltre 800 fontanili ancora attivi secondo un’analisi Coldiretti su dati regionali. Il fontanile – continua la Coldiretti lombardia – è una bocca creata nel terreno per far ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 2 luglio 2022) Non solo laghi e fiumi, ina laanche iLo rende noto laregionale nel sottolineare che l’abbassamento delle falde acquifere, provocato dalla mancanza di piogge e dalla scarsità idrica, sta mettendo in crisi la cosiddetta “fascia delle risorgive”. Si tratta – spiega laregionale – di una “striscia” che attraversa la pianura lombarda da ovest a est nel mezzo del territorio regionale, tra le province di Milano, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, dove si distribuiscono gli oltre 800ancora attivi secondo un’analisisu dati regionali. Il fontanile – continua laa – è una bocca creata nel terreno per far ...

