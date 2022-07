Venerdi 1 Luglio 2022 Sky Cinema | Davide e Golia

(Di venerdì 1 luglio 2022)Avventurosa rivisitazione del mitico duello biblico con Matt Berberi e Michael Foster. Armato solo di una fionda, il giovane pastoresfida, il temibile gigante dei Filistei.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)La finestra di fronteFerzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno, Filippo Nigro, Massimo Girotti e Raoul Bova. Una donna riscopre se stessa grazie all'incontro con un anziano smemorato e con un attraente vicino.(SKYDUE HD ore 21.15/canale 302)Il Codice Da VinciTom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di...

Pubblicità

teatrolafenice : Alessio Allegrini dirige la Human Rights Orchestra che interpreterà Mendelssohn, Elgar, Khôi, Trabelsi e Beethoven… - FINOfficial_ : L’Alfred Hajos è una bolgia. Quasi seimila spettatori e un tifo da girone dantesco. Il Settebello compie l’impresa… - pompeii_sites : Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1 luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Venerdì 1 luglio 2022 - 'Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori'' su @Spreaker… - nicoladiguida : Venerdì 1 luglio 2022 ore 04:00, altezza 1,761m, peso 60,7kg, imc 19,57, pesoforma 67,4 (imc 21,75), gap rispetto a… -

Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 1°2022. Argo, Escobar o La guerra di Charlie Wilson Ecco i migliori film in programma ...Prima Lettura Dal libro del profeta Amos Am 8,4 - 6.9 - 12 'Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: 'Quando sarà passato il novilunio e si potrà ...Anche il mese di luglio si apre con temperature da bollino rosso su tutte le province del Lazio: il caldo e il sole restano su Roma e su tutta la regione ...Previsioni meteo per il 1/07/2022, Terni. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 18°C e massima di 36°C ...