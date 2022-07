Ucraina | a Mariupol scoperta una fossa comune con 100 corpi | ' Le strade sono tombe permanenti'

(Di venerdì 1 luglio 2022) A, una delle città simbolo della guerra in, è stata trovata un'altracon più di cento. Lo ha annunciato il consigliere del sindaco della città sud orientale, Petro ...

... 17 persone sono morte nella notte e almeno trenta sono rimaste ferite in un attacco missilistico contro un condominio nella regione meridionaledi Odessa. Il Vaticano è tornato a parlale ..., una delle città simbolo della guerra in, è stata trovata un'altra fossa comune con più di cento corpi. Lo ha annunciato il consigliere del sindaco della città sud orientale, Petro ...Una macabra scoperta nella città di Mariupol, nell'Ucraina sud orientale. Il consigliere del sindaco: "Gli occupanti stanno smantellando le macerie nelle vicinanze. Le tombe temporanee delle strade si ...Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Sotto le macerie nel quartiere Livoberezhnyy, a Mariupol, sono stati trovati altri 100 corpi. Gli occupanti sgomberano le macerie ma non dimostrano alcuna intenzione ...