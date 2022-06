Spagna, solo Unidas Podemos contro l’accordo di Sánchez con Washington (Di venerdì 1 luglio 2022) Unidas Podemos è rimasta defilata e ha lasciato la gestione del summit di Madrid ai ministri socialisti, riattizzando nel frattempo la polemica. Il portavoce dei deputati Jaume Ausens ha fatto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 1 luglio 2022)è rimasta defilata e ha lasciato la gestione del summit di Madrid ai ministri socialisti, riattizzando nel frattempo la polemica. Il portavoce dei deputati Jaume Ausens ha fatto L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Link4Universe : La storia è reale, l'ondata di caldo e successa davvero ed è solo una delle tante. Anche in Spagna e successo da po… - patrichelavache : 1/ La conferenza stampa del PdC mi ha sconvolto per il quadro che ha dato del giornalismo italiano in genere. La ma… - lilyplu : Cumbre de la #OTANmadrid i commenti sono solo su questi punti: 1. Che meravigliosa pubblicità per la #Spagna nel m… - LauraGi63815697 : @m_spagna È solo stronzo! - m_spagna : RT @007Vincentxx: La #Ciarambino il #M5S era un partito patronale ??ma prima di essere eletti queste cose non le sapevate???? siete solo la ve… -