SMAU Milano 2022: candidature aperte per le startup innovative (Di venerdì 1 luglio 2022) SMAU e ICE offrono la possibilità a 15 startup di partecipare a SMAU Milano 2022, che si terrà l'11 e il 12 ottobre presso FieraMilanoCity. SMAU è oggi una articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all'innovazione; si articola in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano, tappe all'estero a Parigi, Berlino e Londra. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione italiano e internazionale. La partecipazione all'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, ...

