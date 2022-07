Partite Iva e POS, dal 1 Luglio cambia davvero tutto: ecco le novità (Di venerdì 1 luglio 2022) Partite Iva e POS, dal 1 Luglio in poi le cose per chi lavora in questo modo cambieranno in modo radicale e bisognerà prestare attenzione alle novità: ecco che cosa vi aspetta. Sembra essere una estate di grandi novità e non solo per il caldo soffocante ma anche per tutti i lavoratori che dal 1 Luglio 2022 in poi dovranno tenere sotto occhio i cambiamenti in fatto di dichiarazione specialmente per chi lavora appunto con la Partita Iva, tra gli obblighi più importanti ci sta quella della fatturazione elettronica di cui principalmente devono tenere conto forfettari, ma non è da sottovalutare il pagamento con il pos, in caso contrario potrebbero esserci delle sanzioni. AnsaAndiamo con ordine e cominciamo da chi ha la Partite Iva in ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 luglio 2022)Iva e POS, dal 1in poi le cose per chi lavora in questo modo cambieranno in modo radicale e bisognerà prestare attenzione alleche cosa vi aspetta. Sembra essere una estate di grandie non solo per il caldo soffocante ma anche per tutti i lavoratori che dal 12022 in poi dovranno tenere sotto occhio imenti in fatto di dichiarazione specialmente per chi lavora appunto con la Partita Iva, tra gli obblighi più importanti ci sta quella della fatturazione elettronica di cui principalmente devono tenere conto forfettari, ma non è da sottovalutare il pagamento con il pos, in caso contrario potrebbero esserci delle sanzioni. AnsaAndiamo con ordine e cominciamo da chi ha laIva in ...

