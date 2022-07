Lo squillo della Forza e Coraggio: chiuso l’accordo con Saginario (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è stato da aspettare un po’, prima di mettere nero su bianco, il classico giorno del via a tesseramenti. C’è stato da attendere ancora di più per questo matrimonio. Ma alla fine, il momento è arrivato per Piergiuseppe Saginario che, nella prossima stagione, vestirà la maglia della Forza e Coraggio. Lo scorso anno un contatto c’è stato ma la parola data allo Sporting Pietrelcina, del quale era capitano designato, essendo pietrelcinese doc, ha allungato i tempi dell’approdo in maglia giallorossa per il centrocampista. Due segnali che fanno capire bene la qualità del giocatore, ma non tanto dal punto di vista calcistico, quanto morale. Saginario, uomo di parola, uomo che ha un solo volto e che sa rispettare le promesse fatte, anche a costo di fare passi indietro. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è stato da aspettare un po’, prima di mettere nero su bianco, il classico giorno del via a tesseramenti. C’è stato da attendere ancora di più per questo matrimonio. Ma alla fine, il momento è arrivato per Piergiuseppeche, nella prossima stagione, vestirà la maglia. Lo scorso anno un contatto c’è stato ma la parola data allo Sporting Pietrelcina, del quale era capitano designato, essendo pietrelcinese doc, ha allungato i tempi dell’approdo in maglia giallorossa per il centrocampista. Due segnali che fanno capire bene la qualità del giocatore, ma non tanto dal punto di vista calcistico, quanto morale., uomo di parola, uomo che ha un solo volto e che sa rispettare le promesse fatte, anche a costo di fare passi indietro. ...

