Isola dei Famosi, ex vincitore fa coming out e presente il fidanzato (Di venerdì 1 luglio 2022) Ex vincitore de L’Isola fa coming out Arriva una bellissima notizia! Ricordate Luca Calvani? Abbiamo avuto modo di conoscerlo a Uomini e Donne come corteggiatore nel 2004 e due anni più tardi ha trionfato a L’Isola dei Famosi. Da lì in poi ha totalmente cambiato vita. L’ex vincitore del reality show ha poi intrapreso la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 luglio 2022) Exde L’faout Arriva una bellissima notizia! Ricordate Luca Calvani? Abbiamo avuto modo di conoscerlo a Uomini e Donne come corteggiatore nel 2004 e due anni più tardi ha trionfato a L’dei. Da lì in poi ha totalmente cambiato vita. L’exdel reality show ha poi intrapreso la L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - repubblica : Dopo il ritiro dall'Isola dei Serpenti, per i russi è impossibile sbarcare a Odessa: Kiev libera forze per il Donba… - Scai2 : RT @davcarretta: La Russia si vendica dopo l’umiliazione dell’Isola dei Serpenti: almeno due missili contro immobili residenziali, di cui u… - Radio1Rai : #Ucraina. All'indomani della ritirata russa dall'isola dei Serpenti, doppio attacco sulle coste del Mar Nero, almen… -