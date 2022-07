Il testimone, la corsa e una società che cresce con l’informazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell’atletica leggera, durante la staffetta, c’è un istante decisivo: è quello in cui l’atleta in corsa arriva e consegna al compagno il testimone, perché prosegua con la stessa velocità. Un gesto che dura una manciata di istanti, ma che richiede preparazione, affiatamento, intesa, sincronismo. Ecco, oggi primo luglio ricevo da Rosella del Castello, direttrice per 12 anni e tra i giornalisti fondatori di Bergamonews, il testimone della direzione. Lo ammetto: sento tutto il peso di questa staffetta e della corsa che devo intraprendere. Spero di non inciampare, mi auguro che il mio passo sia all’altezza di quanto finora conquistato sul campo, sogno di raggiungere altri traguardi magari salendo su nuovi podi con questa bandiera che porta i colori e i valori di Bergamonews. Ho osservato a lungo questo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell’atletica leggera, durante la staffetta, c’è un istante decisivo: è quello in cui l’atleta inarriva e consegna al compagno il, perché prosegua con la stessa velocità. Un gesto che dura una manciata di istanti, ma che richiede preparazione, affiatamento, intesa, sincronismo. Ecco, oggi primo luglio ricevo da Rosella del Castello, direttrice per 12 anni e tra i giornalisti fondatori di Bergamonews, ildella direzione. Lo ammetto: sento tutto il peso di questa staffetta e dellache devo intraprendere. Spero di non inciampare, mi auguro che il mio passo sia all’altezza di quanto finora conquistato sul campo, sogno di raggiungere altri traguardi magari salendo su nuovi podi con questa bandiera che porta i colori e i valori di Bergamonews. Ho osservato a lungo questo ...

