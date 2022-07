Grave incidente a Cavernago | il ferito soccorso con l’elicottero

(Di venerdì 1 luglio 2022)nella serata di venerdì a, lungo la strada statale 498. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.10 ed ha visto coinvolto un mezzo pesante. Un uomo di 50 anni è rimastoin modo serio: sul posto un’ambulanza e un’auto medica ma, valutate le condizioni, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eli. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Alla stessa ora un altrosi è verificato a Endine Gaiano, sulla strada statale 42. Due auto si sono scontrate e le tre persone coinvolte, due ragazze di 17 anni e un uomo di 65, sono state soccorse da quattro ambulanze e portate in ospedale in codice giallo. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi di entrambi i sinistri: inevitabili i ...

Pubblicità

OggiMilazzo : Grave incidente nei pressi dello svincolo A20 di Milazzo, ferite madre e figlia di Barcellona - UglCatania : Incidente sul lavoro, a Pordenone grave 45enne caduto da una scala. Nel Catanese 61enne muore schiacciato da montac… - palermo24h : Grave incidente sulla Messina - infoitinterno : Incidente al Mugello, morto Davide Longhi durante il Trofeo amatori. Grave un altro centauro - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Grave incidente sul raccordo autostradale, tre feriti e traffico in tilt fino ai casell… -

Al via da lunedì 4 luglio la nuova soap Terra amara , made in Turchia. Patria che negli ultimi anni ha regalato grandi successi. Questa volta però il genere è quello del drama. Le prime puntate ...... con una media stimata di unal giorno, che ha provocato la morte di 49 civili tra cui ... Le mine antiuomo e le munizioni inesplose rappresentano unaminaccia per tutti nello Yemen, in ...Si riapre il caso, ricominciano le ricerche. Le tracce dell'uomo si erano perse nel 2021 dopo una lite con la figlia ...E' di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto in località Sirai alle porte di Carbonia. Sul posto sono intervenute la pattuglia della Radiomobile ...