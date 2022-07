Ecco lo scudo Ue contro le scalate cinesi (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle regole sui sussidi esteri che distorcono il mercato interno. Le aziende che ricevono oltre 50 milioni di euro di sovvenzioni estere e cercano di rilevare attività nell’Unione europea per oltre 500 milioni di euro o partecipare a gare d’appalto da almeno 250 milioni di euro dovranno notificare l’operazione alla Commissione europea e ottenere la sua approvazione. Le acquisizioni o le offerte di contratti fatte da imprese straniere sovvenzionate al di sopra di queste soglie faranno scattare un’indagine e l’adozione di misure per contrastare gli effetti distorsivi Potranno essere imposte multe fino al 10% del fatturato aggregato di un’azienda in caso di mancata notifica delle loro sovvenzioni. Inoltre, la Commissione avrà il potere di indagare sui sussidi concessi fino a cinque anni prima dell’entrata ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle regole sui sussidi esteri che distorcono il mercato interno. Le aziende che ricevono oltre 50 milioni di euro di sovvenzioni estere e cercano di rilevare attività nell’Unione europea per oltre 500 milioni di euro o partecipare a gare d’appalto da almeno 250 milioni di euro dovranno notificare l’operazione alla Commissione europea e ottenere la sua approvazione. Le acquisizioni o le offerte di contratti fatte da imprese straniere sovvenzionate al di sopra di queste soglie faranno scattare un’indagine e l’adozione di misure per contrastare gli effetti distorsivi Potranno essere imposte multe fino al 10% del fatturato aggregato di un’azienda in caso di mancata notifica delle loro sovvenzioni. Inoltre, la Commissione avrà il potere di indagare sui sussidi concessi fino a cinque anni prima dell’entrata ...

Pubblicità

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Ecco lo scudo Ue contro le scalate cinesi ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? - formichenews : Ecco lo scudo Ue contro le scalate cinesi ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? - titta_ferraro78 : RT @lauranaka: Nuovo scudo anti-spread salva #BTP : ecco come funzionerà. #BCE dividerà area euro in blocchi. Germania tra paesi donatori… - obomalemao : RT @lauranaka: Nuovo scudo anti-spread salva #BTP : ecco come funzionerà. #BCE dividerà area euro in blocchi. Germania tra paesi donatori… - murphi57 : RT @lauranaka: Nuovo scudo anti-spread salva #BTP : ecco come funzionerà. #BCE dividerà area euro in blocchi. Germania tra paesi donatori… -