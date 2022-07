Dl aiuti, a Montecitorio nervi tesi in riunione notturna: lite tra Pd e Iv, l'ira di Fdi (Di venerdì 1 luglio 2022) Momenti di forte tensione, questa notte, nella 'congiunta' delle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera. Oggetto del contendere: l'emendamento presentato al cosiddetto dl aiuti sul contributo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Momenti di forte tensione, questa notte, nella 'congiunta' delle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera. Oggetto del contendere: l'emendamento presentato al cosiddetto dlsul contributo per ...

Pubblicità

ConsultingGesap : Dl Aiuti, in base alle modifiche approvate da @montecitorio nel 2022?? ??i #comuni possono ridurre le tassa sui rifi… - ZenatiDavide : Stretta al reddito di cittadinanza: si perde anche rifiutando offerte da privati. M5s vota contro, centrodestra e P… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Il via libera all'emendamento del decreto Aiuti nella notte a Montecitorio [leggi] - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Il via libera all'emendamento del decreto Aiuti nella notte a Montecitorio [leggi] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il via libera all'emendamento del decreto Aiuti nella notte a Montecitorio [leggi] -