Dl aiuti, a Montecitorio nervi tesi in riunione notturna: lite tra Pd e Iv, l'ira di Fdi (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Momenti di forte tensione, questa notte, nella 'congiunta' delle commissioni Bilancio e Finanze alla Camera. Oggetto del contendere: l'emendamento presentato al cosiddetto dl aiuti sul contributo per gli ispettori del lavoro tagliati fuori dai benefici economici dell'indennità per il 2022. Al termine di una giornata convulsa, il clima, apprende l'Adnkronos, è rimasto caldo anche in 'notturna' e a più riprese. Prima con l'acceso diverbio tra il presidente della 'Sesta', l'esponente di Iv, Luigi Marattin, e il relatore dem Ubaldo Pagano, poi con lo scontro verbale tra il pentastellato Davide Crippa e il sottosegretario all'Economia in quota Lega, Federico Freni, per finire con il botta e risposta, che ha avuto come protagonisti il presidente dem della Bilancio, Fabio Melilli, e l'azzurro Roberto Pella sull'emendamento Prestigiacomo.

