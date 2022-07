Casale, il no al Monza con la Lazio in pressing: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) Casale ha detto no alla proposta ricevuta dal Monza: su di lui ci sono sia la Lazio che il Napoli, ma occhio pure al Torino. Il Monza è scatenato sul mercato, Adriano Galliani sta costruendo di fatto una squadra nuova per l’ambizione di far bene anche in serie A. Il prossimo obiettivo è un terzino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 luglio 2022)ha detto no alla proposta ricevuta dal: su di lui ci sono sia lache il Napoli, ma occhio pure al Torino. Ilè scatenato sul mercato, Adriano Galliani sta costruendo di fatto una squadra nuova per l’ambizione di far bene anche in serie A. Il prossimo obiettivo è un terzino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fumata nera per Nicolò #Casale - AlfredoPedulla : Telefonata #Lotito-#Setti: #Cancellieri più #Ilic con #LuisAlberto in uscita. il #Monza aspetta il via libera dell’… - AlfredoPedulla : #Casale vuole la #Lazio, per questo chiede tempo al #Monza - PartitoDraghi : @InsiderLazio @Duff_97 @ClinicaPaideia No, Casale al Monza ero io - Davide01458038 : @InsiderLazio Tutti davano casale al monza -