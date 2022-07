Calciomercato Fiorentina | l’annuncio spiazza i tifosi | colpaccio di Commisso

(Di venerdì 1 luglio 2022) Laè vicina ad aggiungere una pedina importante alla squadra di Vincenzo Italiano Diversi sono i giocatori seguiti dalla dirigenza della, per consegnare a Vincenzo Italiano una rosa importante. L’obiettivo è quello di migliorare il settimo posto della scorsa stagione, ma per farlo ci sarà bisogno di migliorare la qualità e la quantità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : #Mandragora domani sosterrà le visite mediche con la #Fiorentina a Roma, a Villa Stuart (alle 12). Trasferimento a… - GiovaAlbanese : Fumata bianca: #Mandragora si trasferisce a titolo definitivo dalla #Juventus alla #Fiorentina, operazione da circa… - Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, Dragowski ai saluti: accordo raggiunto con l'Espanyol - AndreaBeneforti : RT @matmosciatti11: Accordo: la #Fiorentina e l’#Atalanta hanno trovato l’intesa per il trasferimento a Firenze di Pierluigi #Gollini ?? #ca… - bianconerodoc10 : RT @GiovaAlbanese: #Mandragora domani sosterrà le visite mediche con la #Fiorentina a Roma, a Villa Stuart (alle 12). Trasferimento a titol… -

Cosa che a ragion veduta si può fare visto che il distacco da Milan, Inter e Juventus non è abissale, mentre Roma,e Lazio devono recuperare 15 punti di distacco. Il rischio calcolato è ...Ildellasi tinge di granata: dopo Mandragora, si lavora per Praet, anche lui la scorsa stagione al Toro La, dopo aver trovato l'accordo per Rolando Mandragora punta ...Firenze, 1 luglio 2022 - Cento anni di storia. La sezione arbitri di Firenze festeggia il suo prestigioso compleanno: l'appuntamento è stato oggi al Forte Belvedere con un Gran Galà a partire dalle or ...I primi due contratti depositati sul portale telematico della Federcalcio, nella storica giornata del passaggio al professionismo per il calcio femminile, sono stati quelli di due protagoniste della s ...