Pubblicità

corriereadriatico.it

SAN COSTANZO -Pascucci - per tutti 'Ciccio' - va in. Oggi ultimo giorno di lavoro e da domani si gode il meritato riposo dopo 40 anni passati nelle cucine dell'asilo nido a preparare i piatti per ...... ma invece il protagonista è il capo del principale sindacato italiano:Landini. Che per ... defiscalizzazione, decontribuzione, riduzione dell'orario a parità di salario,a 62 anni ... Va in pensione Maurizio per tutti Ciccio, il cuoco amico dei bambini SAN COSTANZO - Maurizio Pascucci – per tutti “Ciccio” – va in pensione. Oggi ultimo giorno di lavoro e da domani si gode il meritato riposo dopo 40 anni passati ...L'operazione del segretario della Cgil raccoglie dai 5s di Conte a Leu e Prc. Domani il summit dei leader Un po' Lula, un po' Mélenchon. Alla testa di un nuovo partito della sinistra populista, messo ...