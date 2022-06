Pubblicità

BarbascuraX : Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “… - infoitestero : Meteo ROMA: temperature in forte aumento, verso caldo da record - ArcisioM : RT @BarbascuraX: Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “ondate… - giornalemolise : #Caldo #Record a #Capracotta, oltre 32 gradi: è allerta - - lillydessi : Temperature record in Italia, quanto durerà l'ondata di caldo? Le previsioni - Sky Tg24 -

Visto che ci attendono ancora settimane di altee niente pioggia, temiamo che ildebba essere ritoccato".Una avanzata dalegata allealtissime ma anche all'assenza di piogge . I temporali delle ultime ore hanno fornito un ristoro alla portata ma se non si procederà con la riduzione ...Members of the public are invited to explore the many ways space science helps families, communities, and our nation better understand our home planet and become more climate resilient through ...More cyclists than ever before participated in Saturday’s Robidoux Rendezvous race. A total of 588 riders set off on four different courses, each experiencing the off-road beauty western Nebraska has ...