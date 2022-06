Quando esce Zombies 3? Ecco la data ufficiale di uscita del terzo capitolo (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel mese di luglio la piattaforma streaming Disney+ accoglierà nel proprio catalogo Zombies 3, il terzo capitolo del franchise targato Disney Channel. I protagonisti del nuovo titolo saranno ancora Milo Manheim, nei panni del zombie Zed, e Meg Donnelly, nel ruolo della cheerleader Addison. Il film originale Disney Plus è diretto dal regista Paul Hoen, mentre nella lista dei produttori figurano Suzanne Farwell, Joseph Raso e David Light. Zombies 3: Quando esce su Disney Plus? La data di uscita di Zombies 3 è fissata per venerdì 15 luglio 2022. Il terzo capitolo del franchise targato Disney sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus, gratis per gli abbonati. A fine giugno, il canale ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel mese di luglio la piattaforma streaming Disney+ accoglierà nel proprio catalogo3, ildel franchise targato Disney Channel. I protagonisti del nuovo titolo saranno ancora Milo Manheim, nei panni del zombie Zed, e Meg Donnelly, nel ruolo della cheerleader Addison. Il film originale Disney Plus è diretto dal regista Paul Hoen, mentre nella lista dei produttori figurano Suzanne Farwell, Joseph Raso e David Light.3:su Disney Plus? Ladidi3 è fissata per venerdì 15 luglio 2022. Ildel franchise targato Disney sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus, gratis per gli abbonati. A fine giugno, il canale ...

Pubblicità

infoitscienza : Quando esce Zombies 3? Ecco la data ufficiale di uscita del terzo capitolo - tuttopuntotv : Quando esce Zombies 3? Ecco la data ufficiale di uscita del terzo capitolo #DisneyPlus #DisneyPlusStar #Zombies3 - pericarla : Antico, sono ubriacato dalla voce ch'esce dalle tue bocche quando si schiudono come verdi campane e si ributtano in… - vitale82912725 : @pioggiadoro @CMP_4U @amateurfetishx @bidelloporco @33Peccatrici33 ma poi me lo fai anche leccare quando esce dal tuo buco del culo? - Dodoroch : QUANDO ESCE THE BOYS? -