Maria De Filippi ha già scelto la nuova tronista: è una vecchia conoscenza di 'Uomini e Donne', fan in delirio (Di giovedì 30 giugno 2022) In questa edizione di Uomini e Donne ci sono stati diversi colpi di scena. Alcune tra le corteggiatrici dei tronisti sono state più apprezzate dei tronisti stessi, come nel caso di Federica Aversano e Lilli Pugliese. Proprio quest'ultima sembra che abbia ricevuto l'invito di Maria De Filippi ad essere la prossima tronista del dating show. La sua risposta vi lascerà senza parole. L'edizione di quest'anno di Uomini e Donne è stata all'insegna delle sorprese e dei colpi di scena. Sono state proprio queste a scatenare le più aspre polemiche non solo in studio ma anche sui social per alcune decisioni prese non solo dalla redazione ma anche dagli stessi partecipanti. Il ritorno di Riccardo Guarnieri in un primo momento ha attirato la curiosità di molti. In tanti infatti ...

