Laurientè | l'entourage | 'Piace al Napoli | difficile dire di no È pronto per una piazza del genere'

Armand Laurienté, trequartista francese classe '98, si è messo in mostra la scorsa stagione in Ligue 1 con la maglia del Lorient.

Laurientè, l'entourage: "Napoli? Confermo che piace agli azzurri: si farebbe fatica a rifiutare una loro offerta" - ESCLUSIVA Roberto Meloni, membro entourage Armand Laurientè è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di ...