‘La figlia di un collega si deve operare’: falso finanziere deruba imprenditore (Di giovedì 30 giugno 2022) Colleferro. Fingeva di appartenere al Corpo delle Fiamme Gialle per derubare un imprenditore. Per farsi consegnare i soldi dal malcapitato, il truffatore accampava la scusa, del tutto inventata, che la figlia di un collega dovesse subire una costosa operazione. Ma i suoi giochetti adesso sono finiti e l’uomo è stato identificato e denunciato. Leggi anche: Roma: dai cinesi compravano prodotti ‘neutri’, dai senegalesi li trasformavano in articoli griffati. Scoperta filiera del falso Si finge finanziere e deruba un imprenditore: la truffa Un uomo che si spacciava per Ispettore della Guardia di Finanza, è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Colleferro. Fingeva di appartenere al Corpo delle Fiamme Gialle perre un. Per farsi consegnare i soldi dal malcapitato, il truffatore accampava la scusa, del tutto inventata, che ladi undovesse subire una costosa operazione. Ma i suoi giochetti adesso sono finiti e l’uomo è stato identificato e denunciato. Leggi anche: Roma: dai cinesi compravano prodotti ‘neutri’, dai senegalesi li trasformavano in articoli griffati. Scoperta filiera delSi fingeun: la truffa Un uomo che si spacciava per Ispettore della Guardia di Finanza, è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di ...

