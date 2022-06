“Il governo non rischia, e non si fa senza Cinquestelle”, poi Draghi elenca i traguardi fin qui raggiunti (Di giovedì 30 giugno 2022) Tanti, per lo più prevedibili gli argomenti toccati dal premier Draghi in conferenza stampa dopo il Cdm appena concluso. Tuttavia, la frase che tutti si aspettava non ha tardato ad arrivare: “Sono ancora ottimista, il governo non rischia. Questo governo non si fa senza Cinquestelle. Il governo è nato con i Cinquestelle, non si accontenta di un appoggio esterno“. Questo perché, ha tenuto a rimarcare il Presidente del Consiglio, “L’interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo governo“. Dunque, ha ribadito, “All’inizio del governo durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti ‘questo governo non si fa senza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) Tanti, per lo più prevedibili gli argomenti toccati dal premierin conferenza stampa dopo il Cdm appena concluso. Tuttavia, la frase che tutti si aspettava non ha tardato ad arrivare: “Sono ancora ottimista, ilnon. Questonon si fa. Ilè nato con i, non si accontenta di un appoggio esterno“. Questo perché, ha tenuto a rimarcare il Presidente del Consiglio, “L’interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo“. Dunque, ha ribadito, “All’inizio deldurante le consultazioni preliminari ho detto a tutti ‘questonon si fa...

