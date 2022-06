Covid, tutta Italia torna in rosso scuro nella mappa dell’Ecdc (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia si colora di nuovo di rosso scuro, la fascia di maggiore rischio nella mappa dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo l’ultimo aggiornamento, pubblicato oggi, tutta la Penisola è rosso scuro, compresi Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino, che la scorsa settimana erano nella fascia di rischio inferiore (rosso). Anche il resto d’Europa tende a scurirsi, segno della ripresa della circolazione di Covid-19. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’si colora di nuovo di, la fascia di maggiore rischio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo l’ultimo aggiornamento, pubblicato oggi,la Penisola è, compresi Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino, che la scorsa settimana eranofascia di rischio inferiore (). Anche il resto d’Europa tende a scurirsi, segno della ripresa della circolazione di-19. L'articolo proviene daSera.

